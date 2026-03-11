Salvitelle il borgo senza un negozio | Aiutateci a sopravvivere

A Salvitelle, un piccolo borgo, si formano lunghe file davanti all’ambulante che vende frutta in piazza, presente ogni mercoledì. Il paese non ha negozi e questa vendita ambulante rappresenta l’unica possibilità di approvvigionamento per i residenti. La scena si ripete regolarmente, testimoniando la mancanza di punti vendita fissi nel centro storico.

C’è la fila davanti all’ambulante che vende frutta in piazza. Ed è così ogni mercoledì perché è l’unico lusso, sì proprio un lusso, qui a Salvitelle, paese arroccato nel vallo di Diano, ultimo della Campania che si affaccia sulla Basilicata. Solo un bar, un minuscolo emporio di 15 metri quadri gestito da una 87enne che vende minuterie, e una farmacia che pure rischia(va) di chiudere. La salumeria, invece, quella sì ha serrato per sempre le porte 5 mesi fa gettando nella disperazione i 441 abitanti di questo borgo: più di 30 chilometri in strade ripide e piene di tornanti per raggiungere i paesi vicini per fare la spesa. Per comprare generi di prima necessità che qui ormai sono un miraggio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

