Centro storico 161 negozio chiusi in 13 anni | quali sono le attività che soffrono di più

Nel centro storico di Viterbo, in tredici anni, sono state chiuse 161 attività commerciali. Dal 2012 al 2025, il numero di imprese nel settore del commercio al dettaglio è diminuito di 213 unità, passando da 962 a 749. Questa perdita riguarda diversi negozi, con alcune categorie che risultano più colpite di altre. La situazione evidenzia una tendenza di desertificazione commerciale nella zona.

I negozi che hanno abbassato la serranda sono 213 in tutta la città, secondo i dati Cities di Confcommercio. L'associazione presenta un pacchetto di proposte per il Piano del commercio Desertificazione commerciale: Viterbo ha perso 213 imprese del commercio al dettaglio tra il 2012 e il 2025, passando da 962 a 749 attività. A soffrire di più è il centro storico che ha visto il numero di negozi crollare da 571 a 410, ossia -161. I dati emergono dall'analisi del progetto nazionale Cities di Confcommercio, che vede il capoluogo della Tuscia posizionarsi al 73esimo posto nella classifica dei 122 comuni italiani più colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale.

