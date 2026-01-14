Cavalieri Union top Bene anche le giovanili

Lo scorso weekend ha segnato l’inizio delle competizioni per i Cavalieri Union, con un bilancio complessivamente positivo. La prima squadra e le formazioni giovanili hanno conquistato quattro vittorie su cinque incontri, dimostrando un buon livello di preparazione e determinazione. Questo avvio di stagione lascia speranze per il proseguo, sottolineando l'impegno di tutte le formazioni nel percorso di crescita e competitività del club.

Era il primo weekend di gare del nuovo anno, quello chiusosi domenica scorsa per i Cavalieri Union. Ed il bilancio finale è nel complesso più che positivo, per le varie formazioni "tuttenere": sono arrivate quattro vittorie in cinque partite complessivamente disputate dalla prima squadra alle giovanili. La copertina è ovviamente per la prima squadra del direttore tecnico Alberto Chiesa, che al Montano ha nettamente sconfitto l'US Roma (77-19) consolidando ulteriormente il secondo posto nel girone 4 del campionato di Serie A, a tre lunghezze dal Civitavecchia capolista (in attesa di affrontare la Lazio nel prossimo turno del torneo).

