Cavalieri Union bene così Battuta L’Aquila al Montano
Cavalieri Union 38 L’Aquila 14 CAVALIERI UNION: Castellana (51’ Dabizzi) Cella, Quaranti, Pancini, Fondi, Puglia, Renzoni (51’ Bencini) Facchini (41’ Scuccimarra) Reali (20’ Trivilino) Righini, Castellani (41’ Casciello) Mardegan (60’ Dalla Porta) Giagnoni (47’ Sansone) Di Leo, Rudalli (47’ Sassi). All.:Chiesa L’AQUILA: Santantonio (20’ D’Antonio) Marzi, Caporale, Curtacci (74’ Berardi) Marra, Antonelli, Petrolati, Sciarra (55’ Sorrentino) Masetti, Daniele, D’Onofrio, Fiore (55’ Galliano) Romano (71’ Cordeschi) Gioia (55’ Lepidi) Breglia. A disp.:Calabrese Arbitro: Marco Sanatelli di Padova AA1:Gabriel Ionut Chirnoaga di Roma e Mirko Di Camillo di Pescara Marcatori: 3’ Cella tr Puglia, 5’ m Quaranti tr Puglia, 12 m Reali tr Puglia, 29’ m Giagnoni tr Puglia, 49’ m Quaranti, 52’ m. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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