ottima ripartenza una settempeda da applausi tre gol al castel di lama

La Settempeda si presenta con una vittoria convincente contro il Castel di Lama, conquistando tre punti fondamentali. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, chiudendo la partita con un risultato di 3-1. Questa prestazione rappresenta un’ottima ripartenza e un segnale positivo per il cammino stagionale. Di seguito, la formazione e i dettagli della partita.

SETTEMPEDA 3 Castel di Lama 1 SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari, Dolciotti (31’ st Pagliari), Dutto, Zappasodi, Perez, Borgiani (35’ st Paciaroni), Tulli (42’ st Meschini), Russo (23’st Romoli), Compagnucci (23’ st Guermandi). All. Pierantoni. CASTEL DI LAMA: Luzi, Hoxholli (23’ st Capriotti), Natalini (33’ st Lalaj), Pietrucci, Menchini, Raschioni, Calvaresi (15’ st Senghor), Pietropaolo (38’ st Funari), Picciola (33’ st Kane), Petrucci, Maoloni. All. Oresti. Arbitro: Graziosi di Pesaro. Reti: 42’ Perez; 28’ st Dolciotti, 41’ st Tulli, 46’ st Capriotti. La Settempeda apre il 2026 nel modo migliore, anche se non era semplice ripartire, dopo la pausa, e ritrovare i meccanismi giusti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

