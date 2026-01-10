Volontaria 118 aggredita Luca Vildoza della Virtus e la moglie Milica Tasic davanti al giudice

Luca Vildoza della Virtus e la moglie Milica Tasic sono stati ascoltati dal giudice nell'ambito di un’indagine per lesioni, in relazione a un’aggressione a una volontaria del 118. L’inchiesta riguarda presunti danni a un’operatrice della Croce Rossa. La vicenda si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario che approfondisce gli eventi accaduti durante un episodio di tensione.

Il cestista argentino Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic sono stati ascoltati dal giudice delle indagini preliminari Alberto Ziroldi nell'ambito dell'inchiesta che li vede accusati di lesioni ai danni di un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa. L'episodio risale al 15 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La volontaria aggredita da Luca Vildoza e dalla moglie Milica Tasic: "Non so se tornerò più in ambulanza" - "Ma mai era capitato, mentre correvamo su un intervento di soccorso, di essere ...

Caso Vildoza, parla la volontaria ferita dell'ambulanza - Emerge un'altra versione dell'incidente che ha coinvolto il giocatore della Virtus Luca Vildoza, una testimonianza della volontaria della Croce Rossa Tiziana D'Antonio, che ha coordinato l'equipaggio ...

