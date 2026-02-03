Le indagini sull’omicidio di Fabio Ravasio si concentrano ora sulle chat tra la vittima e Adilma. La procura ha acquisito nuovi messaggi che potrebbero chiarire i motivi e le dinamiche dell’episodio. La procura di Milano prosegue a ritmo serrato, cercando di fare luce su quello che appare sempre più come un caso complesso e pieno di zone oscure.

Parabiago (Milano), 3 febbraio 2026 – Nuove testimonianze e nuovi sviluppi nel processo per l’ omicidio di Fabio Ravasio, 52 anni, investito da un’auto mentre tornava a casa in bicicletta la sera del 9 agosto 2024. Ieri mattina l’aula della Corte d’Assise di Busto Arsizio è tornata a essere teatro di un’udienza intensa, sebbene priva di scossoni clamorosi, nel procedimento che vede l a brasiliana Adilma Pereira C arneiro accusata, insieme ad altre otto persone, di e ssere la mente dietro la morte del compagno. Omicidio Fabio Ravasio, aperto il processo alla “Mantide di Parabiago” e ai suoi sette complici La giornata si è aperta con un cambio significativo nello schieramento difensivo: Adilma ha un nuovo avvocato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mantide di Parabiago e l’omicidio Ravasio: si scava nelle chat tra la vittima e Adilma

Approfondimenti su Mantide Parabiago

Adilma Pereira Carneiro, nota come la “mantide di Parabiago”, ha negato ogni responsabilità nell’omicidio di Fabio Ravasio.

Lunedì 19 si riapre il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio a Parabiago, Milano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mantide Parabiago

Argomenti discussi: Mantide di Parabiago e l’omicidio Ravasio: si scava nelle chat tra la vittima e Adilma; Omicidio Ravasio, in aula i testimoni chiamati dalla difesa della mantide; Adilma e Massimo Ferretti, la mantide e il suo amante: Di lui avevo solo paura, mai stata innamorata. Ma in Aula viene smentita; La mantide di Parabiago a processo per l'omicidio di Fabio Ravasio cambia avvocato e strategia in vista della sentenza.

La mantide di Parabiago a processo per l'omicidio di Fabio Ravasio cambia avvocato e strategia in vista della sentenzaAdilma Pereira Carneiro revoca l’incarico a Edoardo Rossi e si affida a Mattia Fontanelli. Le udienze procedono a ritmo serrato, la sentenza di primo grado è attesa per il 20 aprile ... msn.com

La mantide di Parabiago e gli ordini dal carcere. Le lettere al marito: Marcy, cosa dicono i pm? Non firmare nullaMarcy - scrive Adilma - ma quante volte sei andato dal Pm? Fai attenzione a non firmare nulla.... E ancora Mi fai sapere il 23 agosto cosa dicevano quando eravate tutti in caserma, perché io ed ... ilgiorno.it

Omicidio di Fabio Ravasio, la “Mantide di Parabiago” a processo nega ogni accusa. Adilma Pereira Carneiro, imputata per l’omicidio del compagno investito e ucciso nell’agosto 2024, respinge ogni responsabilità e chiama in causa l’ex amante. - facebook.com facebook