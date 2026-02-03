Mantide di Parabiago e l’omicidio Ravasio | si scava nelle chat tra la vittima e Adilma
Le indagini sull’omicidio di Fabio Ravasio si concentrano ora sulle chat tra la vittima e Adilma. La procura ha acquisito nuovi messaggi che potrebbero chiarire i motivi e le dinamiche dell’episodio. La procura di Milano prosegue a ritmo serrato, cercando di fare luce su quello che appare sempre più come un caso complesso e pieno di zone oscure.
Parabiago (Milano), 3 febbraio 2026 – Nuove testimonianze e nuovi sviluppi nel processo per l’ omicidio di Fabio Ravasio, 52 anni, investito da un’auto mentre tornava a casa in bicicletta la sera del 9 agosto 2024. Ieri mattina l’aula della Corte d’Assise di Busto Arsizio è tornata a essere teatro di un’udienza intensa, sebbene priva di scossoni clamorosi, nel procedimento che vede l a brasiliana Adilma Pereira C arneiro accusata, insieme ad altre otto persone, di e ssere la mente dietro la morte del compagno. Omicidio Fabio Ravasio, aperto il processo alla “Mantide di Parabiago” e ai suoi sette complici La giornata si è aperta con un cambio significativo nello schieramento difensivo: Adilma ha un nuovo avvocato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
