Il rinvio della puntata di Un Giorno in Pretura prevista ieri è avvenuto in seguito a una richiesta formale dell’avvocato della famiglia Regeni | cosa è accaduto la nota della Rai

La puntata di Un Giorno in Pretura, prevista per ieri sera su Rai3, non è andata in onda. La Rai ha comunicato che il rinvio è stato deciso su richiesta dell’avvocato della famiglia Regeni. La decisione arriva pochi giorni dopo le polemiche sulla mancata trasmissione, che aveva già suscitato molte discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori. La Rai non ha ancora annunciato una nuova data, e per ora si sa solo che la famiglia Regeni continuerà a chiedere giustizia.

" Verità per Giulio Regeni – Un giorno in Pretura " non è andato in onda ieri sera in prima serata su Rai3. A dieci anni dal rapimento e dell'uccisione del ricercatore universitario in Egitto, la Rai aveva annunciato, con tanto di comunicato stampa e promo, la messa in onda della puntata realizzata da Daniele Ongaro. Il programma di Roberta Petrelluzzi avrebbe dovuto ricostruire le tappe del caso, dal sequestro alle torture fino all'omicidio attraverso gli atti processuali e le deposizioni dei testimoni. La puntata, a sopresa, non è stata trasmessa, sostituita all'ultimo dal film " The New Toy ", pellicola francese del 2022 diretta da James Huth. Il rinvio della puntata di Un giorno in pretura prevista ieri è avvenuto a seguito di una richiesta formale dell'avvocato della famiglia Regeni.

