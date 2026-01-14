Casertana pazza idea per il centrocampo | nel mirino un giocatore del Napoli

La Casertana valuta un possibile rinforzo a centrocampo durante il mercato invernale. Tra le opzioni in esame, un giocatore del Napoli potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare la rosa. La società rossoblu prosegue le trattative per completare al meglio la campagna di gennaio, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità di mercato.

Il mercato invernale della Casertana resta pienamente nel vivo e il club rossoblu continua a muoversi con decisione per completare l’ultimo tassello della sessione di gennaio. Dopo aver centrato due dei tre obiettivi prefissati dalla dirigenza – l’arrivo dell’attaccante Butic per rafforzare il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Lo striscione dei tifosi della Casertana durante il match concluso sullo 0 a 0 contro il Benevento di ieri al Pinto: "Il patrimonio storico ed ambientale non va estirpato, va tutelato". facebook