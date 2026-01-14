Napoli idea Valincic per giugno | terzino di spinta nel mirino

Il Napoli si prepara alla prossima finestra di mercato, considerando l’eventuale acquisizione di un terzino di spinta. Tra i nomi sul tavolo, spicca quello di Valincic, che potrebbe rappresentare un’opzione per rafforzare la rosa a giugno. La società segue con attenzione le opportunità di mercato, pianificando le mosse necessarie per consolidare la squadra in vista della nuova stagione.

Il Napoli guarda già oltre l'attuale stagione e inizia a muoversi in prospettiva mercato. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra per l'estate c'è quello di Moris Valincic, terzino destro seguito con attenzione in vista della sessione di giugno. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e confermato nelle ultime ore, il club partenopeo avrebbe individuato nel classe 2002 un profilo perfettamente in linea con le proprie esigenze: un esterno capace di coprire l'intera fascia, abile in fase di impostazione ma affidabile anche sul piano difensivo.

