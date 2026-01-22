Riqualificazione dell' area di via Petrosini | completato il secondo intervento

È stato completato il secondo intervento di riqualificazione dell’area di via Petrosini a Nocera Inferiore. Questa fase ha interessato in particolare il punto di accesso alla piazza proveniente da via Barbarulo, contribuendo a migliorare la fruibilità e la funzionalità dello spazio pubblico. Gli interventi mirano a valorizzare l’ambiente urbano, favorendo un migliore utilizzo degli spazi e una maggiore sicurezza per i cittadini.

Si è concluso il secondo intervento di riqualificazione urbana dell'area di Via Arturo Petrosini – Piazza Maestri del Lavoro, a Nocera Inferiore, riguardante nello specifico il punto di accesso alla piazza provenendo da Via Barbarulo.I lavoriIl primo intervento ha riguardato l'eliminazione delle.

