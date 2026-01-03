Caro voli Marano M5s | Governo Meloni risponde picche siciliani lasciati soli

Il governo Meloni conferma la propria immobilità sul tema dei caro voli in Sicilia, lasciando i cittadini isolati e senza risposte concrete. Nonostante le promesse e gli impegni assunti, le recenti decisioni evidenziano una mancanza di interventi efficaci per affrontare le difficoltà delle popolazioni insulari. La situazione rimane critica, richiedendo un’attenzione reale e azioni tangibili per tutelare i territori e i loro abitanti.

"Anno nuovo, problemi vecchi. Sul caro voli il Governo Meloni risponde picche ancora una volta, in barba agli annunci, alle promesse e a quel fantomatico principio di insularità con cui la maggioranza di centrodestra, a tutti i livelli di governo, da Roma a Palermo, si è soltanto riempita la.

