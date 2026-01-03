Caro voli Marano M5S | Il governo Meloni risponde picche siciliani lasciati soli

Il governo Meloni continua a ignorare le richieste dei cittadini siciliani riguardo al caro voli, lasciandoli senza interventi concreti. Nonostante le promesse e il principio di insularità, le difficoltà nel settore aereo persistono, evidenziando una mancanza di attenzione alle esigenze delle isole. La situazione rimane critica, e le speranze di un intervento reale sembrano ancora lontane.

“Anno nuovo, problemi vecchi. Sul caro voli il Governo Meloni risponde picche ancora una volta, in barba agli annunci, alle promesse e a quel fantomatico principio di insularità con cui la maggioranza di centrodestra, a tutti i livelli di governo, da Roma a Palermo, si è soltanto riempita la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

