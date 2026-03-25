Caro Rino ti scrive Italo | ha 16 anni e non ha mai visto un Mondiale con l' Italia

Italo, un ragazzo di 16 anni, scrive a Rino Gattuso ricordando di non aver mai visto un Mondiale con la nazionale italiana. La lettera evidenzia la distanza tra le nuove generazioni e le occasioni di grande calcio che si sono perse nel tempo. Gattuso dovrà affrontare la sfida di motivare la squadra, consapevole che una parte di giovani italiani non ha mai assistito a un torneo mondiale con la propria nazionale.

Caro Rino, mi chiamo Italo e ho 16 anni. L’ultima volta che l’Italia ha partecipato a un Mondiale ne avevo 4 e zero ricordi. Mio padre dice che non mi sono perso nulla, solo un Pistolero cannibale che ha piantato i denti nella spalla di un nostro difensore. Nel 2018 avevo la memoria attiva, ma non c’era l’Italia. Quest’anno in storia abbiamo studiato le invasioni barbariche. Allora calarono gli svedesi e saccheggiarono la qualificazione a San Siro. Abbiamo studiato anche Alessandro il Macedone che dal 24 marzo 2022 per me si legge Aleksandar Trajkovski. Beh, avrai capito cosa ti sto chiedendo. Dai, Rino, non posso diventare maggiorenne, prendere la patente e andare a votare, senza avere visto almeno una volta la Nazionale al Mondiale! Non si diventa grandi del tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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