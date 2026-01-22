Solo una persona su quattro nel mondo utilizza strumenti di intelligenza artificiale, evidenziando un divario globale ancora presente. Attualmente, una su sei individui impiega tecnologie di intelligenza artificiale generativa, un dato che mette in luce le disparità nell’accesso e nell’adozione di queste innovazioni, spesso ignorate. Questa mappa globale aiuta a comprendere meglio le dinamiche di diffusione e le sfide legate alla democratizzazione dell’IA.

Una persona su sei nel mondo usa oggi strumenti di intelligenza artificiale generativa. Potrebbe sembrare un traguardo degno di nota, il segno tangibile che la tecnologia si sta finalmente democratizzando. Ma dietro questo 16,3% globale, in crescita di appena 1,2 punti percentuali rispetto al primo semestre 2025, si nasconde una realtà ben più complessa e per certi versi inquietante. Lo rivela la seconda edizione dell’ AI Diffusion Report, lo studio condotto dal Microsoft AI Economy Institute che fotografa lo stato dell’adozione dell’intelligenza artificiale nel mondo attraverso dati di telemetria aggregati e anonimizzati, corretti per penetrazione internet, quota di mercato dei dispositivi e popolazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Solo 1 italiano su 4 usa l’IA: ecco la mappa sul divario mondiale che nessuno ti ha mai mostrato

WhatsApp Web, ecco tutti i trucchi che nessuno ti ha mai spiegato: la guida degli espertiWhatsApp Web offre un modo pratico per gestire le conversazioni dal computer, migliorando produttività e comodità.

Leggi anche: Regali di Natale: le idee che nessuno ti ha mai dato per un pensiero originale

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Longevità: per il 57% conta vivere bene, ma solo 1 italiano su 4 fa prevenzione regolare; Disagio mentale, Censis: 3 italiani su 4 ne hanno esperienza, 42% fatica ad accedere ai servizi; Salute mentale: per 2 italiani su 3 esperienza diretta o indiretta. Cresce il disagio psicologico tra i giovani; Italiani e salute mentale: il 74% ha avuto esperienza con disturbi. Il rapporto Censis.

Case green, solo 1 italiano su 4 disposto a ristrutturare senza SuperbonusIl cappotto all’edificio lo faccio se lo paga lo Stato. Non che ci fossero molti dubbi, ma l’indagine condotta da Ipsos per Unipol è eloquente: se anche la direttiva case green fosse recepita dal ... corriere.it

Prove Invalsi 2024, dai risultati solo 6 studenti su 10 raggiungono livello base di italianoSecondo i risultati delle prove Invalsi 2024, solo 6 studenti delle scuole medie su 10 raggiungono il livello base in italiano. Al Sud solo 1 studente su 2 raggiunge la sufficienza in matematica. Al ... fanpage.it

Infratel Italia: come funziona la mappa interattiva su copertura reti mobili 4G e 5G - facebook.com facebook