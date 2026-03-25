Carni di eccellenza dell’Alto Casertano | nasce il sistema territoriale di valorizzazione

È stato organizzato un incontro presso l’Agriturismo “Le Fattorie” dedicato alla promozione delle carni bovine dell’Alto Casertano. L’appuntamento ha coinvolto allevatori e operatori della filiera, concentrandosi sull’idea di creare un marchio e un sistema territoriale per valorizzare le carni di alta qualità della zona. L’obiettivo è rafforzare la conoscenza e la promozione dei prodotti locali.

Il GAL, Coldiretti e ARAC presentano a Castel Campagnano il marchio d’area per promuovere la filiera bovina di alta qualità Un passo decisivo per valorizzare le carni bovine di eccellenza dell’Alto Casertano. Presso l’Agriturismo “Le Fattorie”, si è tenuto l’incontro “Carni di Eccellenza dell’Alto Casertano: verso il marchio e il sistema territoriale di valorizzazione”, rivolto ad allevatori e operatori della filiera agroalimentare locale. L’iniziativa rientra nel Marchio territoriale d’area Alto Casertano, progetto promosso dal GAL Alto Casertano, con la collaborazione di Coldiretti Caserta e dell’associazione Allevatori Campania e Molise (ARAC). 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Carni di eccellenza dell’Alto Casertano: nasce il sistema territoriale di valorizzazione Articoli correlati Carni d’eccellenza dell’Alto Casertano, arriva il sistema territoriale di valorizzazioneTempo di lettura: 2 minutiUn sistema territoriale di valorizzazione del comparto bovino che passi necessariamente attraverso il marchio di area... Ricerca contro il cancro: a Mercogliano nasce il polo d’eccellenza dell’immunoncologiaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Altri aggiornamenti su Carni di eccellenza dell'Alto Casertano... Temi più discussi: CASTEL CAMPAGNANO. Carni di eccellenza dell'Alto casertano, arriva il sistema territoriale di valorizzazione.; Carni d'eccellenza, nasce sistema territoriale dell'Alto Casertano per valorizzare filiera bovina; Che cos’è il Salamino di Vacca della Fraschetta, il salume piemontese che si può mangiare anche crudo; Adelaide, che successo! La bottega bar raddoppia, nasce Fiammetta Bracebar. Carni d’eccellenza, nasce sistema territoriale dell’Alto Casertano per valorizzare filiera bovinaCastel Campagnano (Caserta) – Un marchio di area per rafforzare identità, qualità e competitività delle carni bovine dell’Alto Casertano. È la direzione ... pupia.tv Carni di eccellenza alto casertano: arriva sistema territoriale valorizzazioneProduzioni agricole e zootecniche, comprese le filiere alimentari locali ... msn.com LE NOSTRE BOX SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER CHI AMA LA QUALITÀ E VUOLE PORTARE IN TAVOLA SOLO IL MEGLIO Una selezione di carni di prima scelta, perfetta per tutta la famiglia: gusto, convenienza e bontà garantita. Disponibil - facebook.com facebook