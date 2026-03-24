Carni d’eccellenza dell’Alto Casertano arriva il sistema territoriale di valorizzazione

Nel territorio dell’Alto Casertano, si lavora alla creazione di un sistema territoriale per valorizzare il comparto bovino. L’obiettivo è ottenere un marchio di area che rappresenti le carni di eccellenza locali. A questo scopo, il GAL, Coldiretti e ARAC stanno collaborando per promuovere i prodotti e rafforzare la presenza sul mercato.

Tempo di lettura: 2 minuti Un sistema territoriale di valorizzazione del comparto bovino che passi necessariamente attraverso il marchio di area dell’ Alto Casertano: è questa la sfida cui stanno lavorando GAL, Coldiretti e ARAC per promuovere le carni di eccellenza. Nell’ambito della definizione dei settori principali e delle relative classi dell’economia turistica ai quali il Marchio territoriale d’area Alto Casertano è rivolto, per la tarda mattinata di domani, mercoledì 24 marzo, è stato promosso a Castel Campagnano l’incontro a tema “Carni di Eccellenza dell’Alto Casertano: verso il marchio e il sistema territoriale di valorizzazione”.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carni d’eccellenza dell’Alto Casertano, arriva il sistema territoriale di valorizzazione Articoli correlati De Cristofano referente di Azione per l'Alto CasertanoAntonio De Cristofano è il nuovo referente di Azione per l’area dell’Alto Casertano. VIDEO Croce: "Turismo, un anno di risultati importanti. Ripensato il sistema di accoglienza e promozione territoriale"Intervista a Fabrizio Croce, assessore del comune di Perugia con deleghe a turismo, città storica, spettacolo dal vivo e creatività urbana, rapporti...