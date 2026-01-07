Conte | Dove se lo doveva mettere il braccio Hojlund se lo deve amputare?

Dopo il pareggio contro il Verona, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato le decisioni e le azioni in campo, focalizzandosi sulle situazioni di gioco e sulle scelte dei giocatori. In particolare, ha commentato le posizioni e i movimenti di Hojlund, sottolineando con tono critico alcune decisioni tattiche e comportamentali. Le sue dichiarazioni riflettono l’attenzione e la determinazione del tecnico nel migliorare la squadra e affrontare le sfide della stagione.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Verona Le parole di Conte. Una partita folle con tanti episodi. Ma questo punto può pesare? «Assolutamente per come si era messa la partita si rischiava di perdere. Nel primo tempo ci sono stati questi due episodi negativi in cui potevamo fare meglio. Sul rigore c'è una valutazione un po' particolare, però l'accettiamo. Potevano ammazzarci e invece siamo stati bravi a tenere la testa sulle spalle. Abbiamo fatto due gol e ce ne sono stati annullati due. Quello di Hojlund non so dove si doveva mettere il braccio, sono valutazioni sempre molto soggettive del Var. Napoli-Verona, Conte nel post partita: «Gol annullato ad Hojlund? Forse doveva amputarsi il braccio» - Al Maradona questa sera la partita degli azzurri contro il Verona è stata spaccata letteralmente in due.

#Conte: “Prima o poi doveva arrivare il frutto del nostro lavoro, sono molto contento della prestazione della squadra” x.com

Un mese e mezzo fa, Conte non voleva accompagnare morti. Era tutto calcolato, evidentemente Corsera: quella frase era sembrata ai più come un epitaffio. Tutto calcolato, evidentemente. Scossone doveva essere e così è stato. Oggi il Napoli è un blocco soli - facebook.com facebook

