Rabiot l' insostituibile è lui l' uomo chiave del Milan | Allegri non lo toglie mai
Rabiot resta il punto fermo del Milan, il centrocampista francese è sempre in campo da inizio stagione. Solo in un paio di occasioni Allegri ha deciso di lasciarlo in panchina, come contro la Fiorentina nel primo tempo, quando accusava un fastidio al piede, o durante il periodo dell’infortunio al polpaccio. Per il tecnico il suo ruolo è insostituibile, e il francese ha dimostrato di essere un elemento chiave nello schieramento rossonero.
L'insostituibile è pronto ad andare avanti così fino al termine della stagione ovvero (quasi) sempre titolare, mai sostituito e con un rendimento altissimo. Come testimonia la sua media voto (6,64 per la Gazzetta dello Sport), in Serie A tra chi ha almeno cinque presenze inferiore solo a quella del compagno di squadra Luka Modric (6,76). Adrien Rabiot spinge forte per la rimonta tricolore del Milan. Nello spogliatoio, ma soprattutto in campo dove in questo inizio di 2026 ha ulteriormente alzato il livello del suo rendimento, rimontando quasi da solo il Como (doppietta più un rigore conquistato) e consentendo al Diavolo di portare a casa tre punti pesantissimi in uno scontro diretto per la Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
