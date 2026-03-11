Stasera su Rete 4 torna Tommaso Labate con un nuovo episodio di Realpolitik, il talk di attualità del mercoledì. Dopo il successo dell’ultima puntata, il giornalista intervisterà il Ministro Carlo Nordio, approfondendo i temi più caldi dell’attualità politica. La trasmissione andrà in onda alle 21:20, offrendo un confronto diretto sui fatti più recenti che coinvolgono il rappresentante del governo.

Dopo il risultato in crescita raggiunto nella scorsa puntata, Tommaso Labate torna questa sera, 11 marzo, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di attualità del mercoledì di Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell’11 marzo 2026. Ospite della nuova puntata è il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, per un approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Nel corso della serata spazio anche alle comunicazioni alle Camere della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo e alla crisi in Medio Oriente. Prendono parte al dibattito, fra gli altri, Galeazzo Bignami e Angelo Bonelli. Infine, come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Ministro Carlo Nordio a Realpolitik

