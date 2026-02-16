Autogol gaffe uscite infelici | quando Nordio è diventato testimonial del No al referendum a sua insaputa

Carlo Nordio si trova al centro di una polemica perché alcune sue dichiarazioni sono state interpretate come un endorsement al No al referendum, anche se lui nega di averlo fatto apposta. La sua posizione ufficiale resta neutrale, ma diverse sue uscite pubbliche sono state usate dai sostenitori del No per rafforzare la loro campagna. In alcuni casi, le sue parole sono state riprese senza il suo consenso e hanno alimentato dubbi sulla sua posizione reale. La confusione cresce tra chi segue il dibattito, mentre Nordio si limita a precisare di non aver mai preso una posizione ufficiale.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio testimonial inconsapevole del No al Referendum. Ufficialmente non lo è, nei fatti sì. La sensazione è questa, specie se si mettono in file le recenti dichiarazioni del guardasigilli che, nel tentativo di spingere la sua riforma, quasi quasi rischia di affossarla. La confusione è totale: se nelle card di Fratelli d’Italia c’è scritto “Vota Sì per una giustizia più efficace, veloce, giusta”, Nordio ha sempre detto il contrario: “Non abbiamo mai detto che la separazione delle carriere rende i processi più veloci”. L’ultimo spot per il No è stato durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dove ha affiancato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nell’illustrare il decreto Sicurezza approvato dopo gli scontri di Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Autogol, gaffe, uscite infelici: quando Nordio è diventato testimonial del No al referendum (a sua insaputa) Referendum, Pif: “Ho capito che devo votare No ascoltando Nordio e Tajani. Sono i migliori testimonial contro la separazione delle carriere” Il referendum rappresenta un momento di confronto importante per il paese. Referendum, l’ironia di Travaglio su Nordio: “È il miglior testimonial per il no, soprattutto dopo una certa ora” Marco Travaglio ha commentato ironicamente le dichiarazioni del ministro Nordio, accusandolo di rafforzare il fronte del no al referendum. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nordio e le sue uscite infelici: così il ministro diventa testimonial del No. Ruben Amorim: la gaffe della grafica della Lega di Serie A ha dell'incredibile È l'89' e Alex Amorim entra in campo debuttando in Italia: peccato che, in grafica, viene mostrato l'ex tecnico del Manchester United con la maglia del Genoa ... #CremoneseGenoa facebook