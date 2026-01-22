Massimiliano Milozzi, presidente provinciale del Coni di Chieti, si è dimesso dopo la controversa premiazione degli ultras durante la “Festa dello Sport”. Durante l’evento, sono stati premiati alcuni tifosi, tra cui quattro ultras sottoposti a Daspo. La decisione arriva in seguito alle polemiche generate dall’accaduto e alle critiche ricevute, evidenziando le tensioni tra le istituzioni sportive e il mondo del tifo organizzato.

Massimiliano Milozzi, delegato provinciale del Coni di Chieti finito nella bufera dopo la premiazione della tifoseria locale – rappresentata durante la cerimonia anche da quattro ultras sottoposti a Daspo – ha rassegnato le dimissioni al presidente regionale Antonello Passacantando. Come riferito dal Coni regionale, Milozzi ha inviato una mail al presidente in cui ha rimesso il suo mandato. Il presidente regionale ha poi comunicato la decisione al presidente nazionale del Coni, Luciano Buonfiglio, che martedì scorso aveva chiesto ufficialmente un passo indietro a Milozzi. “Serve attenzione anche a livello territoriale e condanno fortemente quello che è successo a Chieti”, erano state le sue parole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alla “festa dello sport” aveva premiato degli ultras con Daspo: si è dimesso il presidente provinciale del Coni di Chieti

Festa dello Sport del Coni Chieti: oltre 80 premiati per i risultati ottenuti nel 2025La Festa dello Sport del Coni Chieti si è svolta nell’Aula Magna dell’Università, con una partecipazione ampia e qualificata.

