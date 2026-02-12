Medicina dello sport centri da potenziare | appello del Coni

Il Coni chiede di potenziare i centri di medicina dello sport. In una lettera aperta, il delegato Giuseppe Saviano sottolinea che le visite mediche, obbligatorie per gli atleti da anni, sono gratuite fino ai 18 anni grazie alla Regione Campania. Tuttavia, i centri attuali non bastano, e il rischio è che molti ragazzi e giovani atleti non riescano a fare le visite necessarie. Saviano chiede interventi concreti per migliorare le strutture, così da garantire a tutti i giovani la possibilità di praticare sport in sicurezza.

Tempo di lettura: 3 minuti La lettera aperta del professor Giuseppe Saviano, Delegato Coni Avellino su l Centro di Medicina dello sport "Premesso che, da tempo e come importante norma di prevenzione medica, gli atleti agonisti, per alcune Federazioni già dagli 8 anni di età, sono obbligati a presentare alle Società sportive il certificato medico per attività sportiva agonistica (a seconda della Federazione di appartenenza), pena l'esclusione da ogni tipo di attività; Premesso che tali visite, per giusta, nobile, moderna ed importante legge della Regione Campania, sono, da tempo, gratuite per gli atleti fino al 18° anno di età; Premesso che tale diritto, oltre ad essere un importante segnale di prevenzione medica, abbatte, in uno, anche i costi dello sport su cui occorrerà fare una ulteriore riflessione; Premesso che la Direttrice generale dell'ASL di Avellino, dott.

