Capire il nemico e prevederlo | perché il Partito Comunista Cinese studia i classici greci e latini

Il Partito Comunista Cinese ha promosso studi sui classici greci e latini come parte di una strategia di analisi e comprensione. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di approfondimenti culturali e storici, con l’obiettivo di rafforzare le proprie conoscenze e pianificare le mosse politiche. La differenza con i governi occidentali tradizionali risiede nella maggiore attenzione dedicata a queste tradizioni antiche.

Facciamo un gioco. Prendete il Partito Comunista Cinese (Pcc) guidato da Xi Jinping e confrontatelo a un qualsiasi governo in carica in Occidente, inteso qui nell’accezione generalista Stati Uniti più Europa. Adesso chiedetevi quale delle due parti in campo conosce meglio l’altra, o meglio ancora, chi ha studiato più a fondo il retroterra storico, culturale e politico all’interno del quale si muove l’avversario. La vittoria è senza ombra dubbio dei leader di Pechino. Loro sanno chi siamo, da dove veniamo, quali sono i nostri modelli valoriali e persino come ragioniamo, mentre noi, degli alti funzionari cinesi, sappiamo ben poco. Giusto quello che troviamo scritto sui giornali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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