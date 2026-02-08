Perché si parla troppo poco del Partito Comunista Giapponese

In Giappone, un paese noto per il suo capitalismo sfrenato e la forte alleanza con gli Stati Uniti, si trova il più grande Partito Comunista dopo Cina, Vietnam e Cuba. Eppure, raramente se ne parla. La presenza del partito nel panorama politico nipponico rimane quasi invisibile, nonostante abbia decine di migliaia di iscritti e un ruolo consolidato nel movimento di sinistra. La sua esistenza sfida le aspettative di molti, ma ancora oggi fatica a entrare nelle discussioni pubbliche.

Sapete dove si trova il più grande Partito Comunista del mondo, dopo quelli al potere in Cina, Vietnam e Cuba? In un Paese impensabile: nel Giappone ultra capitalista e alleato di ferro degli Stati Uniti d'America. Il Partito Comunista Giapponese (Pcg) è stato fondato nel 1922 e conta circa 250.000 iscritti: un numero niente affatto trascurabile, ma che all'ombra del Monte Fuji diventa quasi invisibile. Il motivo risiede nella paura che il comunismo, o meglio il " pericolo rosso ", continua a suscitare nell'opinione pubblica nipponica. Eppure le campagne elettorali locali del Pcg non parlano di rivoluzioni o lotte armate di classe; si concentrano invece sull' economia, sui problemi reali e concreti del Giappone odierno, sull'aumento dei costi, sui salari che non crescono, sull'inflazione.

