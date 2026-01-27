L'articolo analizza le recenti purghe nell'esercito cinese e gli equilibri interni al Partito Comunista di Xi Jinping, evidenziando le dinamiche di potere e le strategie di consolidamento del leader. Si esplorano le implicazioni di queste azioni sulla stabilità politica e sulla governance della Cina, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

Xi Jinping proietta all’esterno l’immagine di un nuovo Mao, il Grande Timoniere 4.0 che esercita una ferrea presa sul potere e sull’economia, ma la realtà potrebbe essere molto più sfumata. Nell’apparentemente monolitica Cina è in corso una lotta tra le fazioni del Partito Comunista Cinese (PCC). Anche Zhang Youxia nel mirino di Xi. Lo confermano le ultime purghe nell’esercito. Sabato scorso, Zhang Youxia, il vicepresidente della Commissione Militare Centrale (CMC) secondo solo a Xi nella struttura di comando, e il suo collaboratore Liu Zhenli sono finiti sotto inchiesta per presunte «violazioni della disciplina di partito e di leggi statali». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Xi, le purghe nell’esercito e gli equilibri interni al Partito comunista cinese

Approfondimenti su Xi Jinping

L’indagine contro Zhang Youxia, primo vicepresidente della Commissione Militare Centrale, rappresenta un momento decisivo nella politica militare cinese sotto Xi Jinping.

Xi Jinping è il leader della Repubblica Popolare Cinese e capo dell’esercito.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Xi Jinping

Argomenti discussi: Epurato il generale fedelissimo di Xi: nuove purghe militari. Cosa sta succedendo in Cina; Purghe, purghe, purghe. Xi Jinping e la stretta finale sull’esercito; Epurazione | Perché Xi Jinping ha rimosso il generale più potente dell’esercito cinese; Le purghe di Xi Jinping, azzerata la dirigenza dell’esercito cinese: silurato anche il generale Zhang Youxia per corruzione.

Xi, le purghe nell’esercito e gli equilibri interni al Partito comunista cineseXi Jinping proietta all’esterno l’immagine di un nuovo Mao, il Grande Timoniere 4.0 che esercita una ferrea presa sul potere e sull’economia, ma la realtà potrebbe essere molto più sfumata. Nell’appar ... msn.com

L’infinita purga dei vertici militari cinesi, Xi Jinping non si fida del suo esercitoL’ultima testa a rotolare è stata quella di Zhang Youxia, numero due della Commissione centrale militare dopo Xi, nonché membro dell’ufficio politico del partito comunista cinese (Pcc). Il 75enne è «s ... editorialedomani.it

L’ultima testa a rotolare è stata quella di Zhang Youxia, numero due della Commissione centrale militare dopo Xi, nonché membro dell’ufficio politico del partito comunista cinese (Pcc). Il 75enne è «sospettato di gravi violazioni disciplinari e della legge» (form - facebook.com facebook

La nuova newsletter Il Partito - qui per iscriversi ilpartito.substack.com x.com