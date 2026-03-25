Capanni e bagni in zona Torre | la promessa di chef Cedroni

In zona Torre, sono stati annunciati lavori di ristrutturazione per capanni e servizi igienici, promessi dallo chef Cedroni. Portonovo sta intervenendo per rinnovare alcune strutture lungo la costa adriatica, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto complessivo dell’area. La zona si sta preparando a un intervento di recupero senza modificare l’ambiente naturale circostante.

Portonovo sta cambiando e piano piano cerca di migliorare il suo aspetto in armonia con la bellezza di un parco unico nella costa adriatica. Il camping cambia volto e i nuovi locali della Spiaggina e del Chiosco ex Ramona sono stati realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente. In queste settimane anche l’area dei capanni comunali vicino al Clandestino sta assumendo un nuovo aspetto. Lo chef Moreno Cedroni, che lo scorso anno vinse la gara di assegnazione delle strutture, lo aveva promesso dalle pagine del nostro giornale: "Valorizzare una zona bellissima cui sono molto affezionato, rinnovare tutte le strutture e realizzare bagni e docce per la comunità nel rispetto della Baia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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