Dobbiamo stabilizzare la zona Attacco a Erbil la promessa di Crosetto

Durante un attacco a Erbil, un rappresentante ha dichiarato che le forze avevano avvisato della possibilità di un'azione e che le autorità locali avevano adottato tutte le misure di sicurezza necessarie. Non si sono verificati danni al contingente presente nella zona e si è sottolineato che le aree protette erano state rispettate. La priorità rimane la stabilizzazione della zona.

Drone iraniano colpisce base italiana in Iraq, distrutto un mezzo. Le ipotesi "Abbiamo avvisato della possibilità e avevano attuato tutte le condizioni di sicurezza, quindi erano entrati nelle aree protette, per cui non c'è stato alcun danno al contingente". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ai microfoni del Tg1 in merito all'attacco alla base di Erbil. È stato un attacco deliberato? "Assolutamente sì. Quella è una base della Nato, quindi è una base che è anche americana, per cui erano già venuti nei giorni scorsi degli incidenti o dei tentativi d'attacco. Abbiamo preferito lasciare in quella base il personale che è rimasto ancora in missione perché è più sicuro degli alberghi.