Olimpiadi 2026 i fratelli Cerea chef della cena di gala a Milano La Fabbrica del Vapore è ‘zona rossa’

La città si prepara alla grande notte di Milano, dove i fratelli Cerea cucineranno la cena di gala che inaugura ufficialmente le Olimpiadi 2026. La Fabbrica del Vapore è stata chiusa al pubblico, trasformata in una zona rossa per l’evento. L’attesa cresce tra gli addetti ai lavori e i tifosi, mentre si affina ogni dettaglio per questa serata speciale.

Tutto pronto per la cena di gala a Milano che darà il via ‘istituzionale’ alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Massima riservatezza alla Fabbrica del Vapore per la cena in programma questa sera, alla vigilia delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nulla deve trapelare: il menù è top secret e a tutti i camerieri e al personale di sala è stato ordinato di sigillare i cellulari con adesivi per impedire qualsiasi foto o video. L’evento, blindatissimo, riunirà circa 450 ospiti, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, capi di Stato delle nazioni partecipanti, ministri e diplomatici. I fratelli Cerea ai ‘fornelli’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è stata istituita una zona rossa attorno a Rho Fiera Milano per garantire la sicurezza dell’evento e dei partecipanti, in modo da facilitare l’organizzazione e la gestione delle competizioni in modo efficace.

