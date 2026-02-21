Incidente in via Prenestina scontro tra un' auto e un mezzo Ama | morta una donna

Un grave incidente in via Prenestina ha causato la morte di una donna, coinvolta in un impatto tra la sua auto e un veicolo dell’Ama. La collisione si è verificata durante le prime ore del mattino, quando il veicolo pubblico stava effettuando una manovra di svolta. La donna, che era al volante della vettura, è rimasta ferita gravemente e non ce l’ha fatta. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.

Lo scontro all'altezza di via Baselice, indagini in corso sulla dinamica. Strada chiusa tra via Cannaroli e via Baselice Incidente mortale in via Prenestina. A perdere la vita una donna, alla guida di un’auto che si è scontrata contro un mezzo dell’Ama. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio. L’incidente si è verificato intorno alle 14 e ha coinvolto una Renault Clio e un mezzo dell’Ama, all’altezza di via Baselice. La donna alla guida dell’auto ha perso la vita. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Per consentire i rilievi sulla dinamica dell'incidente, la strada è stata chiusa tra via Cannaroli e via Baselice. 🔗 Leggi su Romatoday.it

