Roma incidente in via Prenestina scontro tra un' auto e un mezzo Ama | morta una donna

Una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Prenestina, dopo che la sua auto si è scontrata con un veicolo dell’Ama. La collisione si è verificata vicino a una fermata dell'autobus, causando il blocco temporaneo del traffico. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto salvare la donna. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e verifica eventuali responsabilità. La strada rimane chiusa al traffico.

Lo scontro all'altezza di via Baselice, indagini in corso sulla dinamica. Strada chiusa tra via Cannaroli e via Baselice Incidente mortale in via Prenestina. A perdere la vita una donna, alla guida di un'auto che si è scontrata contro un mezzo dell'Ama. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio. L'incidente si è verificato intorno alle 14 e ha coinvolto una Renault Clio e un mezzo dell'Ama, all'altezza di via Baselice. La donna alla guida dell'auto ha perso la vita. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Per consentire i rilievi sulla dinamica dell'incidente, la strada è stata chiusa tra via Cannaroli e via Baselice.