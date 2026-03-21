Canzonissima torna su Rai1 con Milly Carlucci alla guida del programma. La prima puntata include un meccanismo di gara, cantanti in gara, una giuria e un sistema di votazione. Sono presenti anche ospiti speciali che partecipano alla serata. La trasmissione ha una lunga storia iniziata nel 1958 e conclusa nel 1975, con ritorni e aggiornamenti nel corso degli anni.

Era il 22 ottobre 1958 quando andava in onda la prima puntata assoluta di Canzonissima. Il 6 gennaio 1975, l’ultima. E oggi, sabato 21 marzo 2026, va in onda la prima di sei nuove puntate: «Sarà una Canzonissima 2.0», ha anticipato Milly Carlucci, conduttice e anima del nuovo format. «Che non è una gara tra cantanti, ma una celebrazione delle canzoni e della musica in generale». La nuova Canzonissima va in onda in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, sempre di sabato, sempre in prima serata, a partire dalle 21.30 su Rai 1. I cantanti di Canzonissima. Dimenticare la gara tra cantanti è la prima regola: i nomi che fanno parte del cast si mettono a disposizione delle canzoni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Canzonissima debutta su Rai1 con Milly Carlucci: meccanismo, cantanti in gara, giuria, come si vota e ospiti della prima puntata

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