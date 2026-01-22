Lavori per il Brt su corso Vittorio Veneto | carreggiata ristretta cambiano le fermate di bus e navette

A partire dal 23 gennaio, sul corso Vittorio Veneto si proseguono i lavori del sistema Brt, con carreggiata ristretta e modifiche alle fermate di bus e navette. Dopo le variazioni già in atto tra via Brigata Regina e via Niccolò Pizzoli, le nuove restrizioni interesseranno anche il tratto successivo. Si consiglia di prestare attenzione alla viabilità e di verificare le nuove fermate durante le operazioni di cantiere.

Proseguono, in corso Vittorio Veneto, i lavori per la realizzazione del sistema Brt. Dopo le modifiche alla circolazione stradale già istituite nel tratto compreso fra le vie Brigata Regina e Niccolò Pizzoli, a partire da domani, 23 gennaio, il cantiere si estenderà al tratto compreso tra via.

