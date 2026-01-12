Promozione Missione compiuta per lo Jolo Vince e torna al secondo posto
Lo Jolo conquista una vittoria importante sul campo di Montignoso, con il risultato di 2-1. La squadra, composta da Cuorvo, Marchio, Menichetti, Verdi, Melani, Torcasso, Rossi, Sforzi, Tomberli, Robi e Rozzi, torna al secondo posto in classifica. Un risultato che conferma la crescita e il buon rendimento della formazione, in vista delle prossime sfide del campionato.
Jolo 2 Montignoso 1 JOLO: Cuorvo, Marchio, Menichetti, Verdi, Melani, Torcasso, Rossi, Sforzi, Tomberli, Robi, Rozzi. A disp.:Giusti, Ferroni, Petrelli, Peschi, D’Agati, Medini, Borchi, Vannini, Lo Iacono. All.:Ambrosio. MONTIGNOSO: Tognoni, Giannantoni, Bologna, Del Padrone, De Angeli, Vannucci, Matrizi, Grasselli, Brio, Vignali, Landucci A disp.:Rustighi, Gorreri, Parma, Bonuccelli, Bertuccelli, Favret, Antonelli, Lorenzini. All.:Ricci. Arbitro: Lorenzo Norci di Arezzo. Reti: 49’ Rozzi, 59’ Rossi, 75’ Bonuccelli. "Una grande prestazione, di gruppo, nonostante le assenze. I ragazzi si sono rimboccati le maniche dimostrando grande spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Jolo, oltre la rivelazione. Al secondo posto c’è gioia
Leggi anche: Promozione. C’è Lampo Meridien-Pietrasanta. Casalguidi al Barni con lo Jolo
Promozione. Missione compiuta per lo Jolo. Vince e torna al secondo posto.
Promozione. Lo Jolo va a trovare il Cubino. Pomponio: "Sfida impegnativa» - Una "partita perfetta", per riscattare la sconfitta in Coppa Italia di qualche mese fa ed allungare ulteriormente la striscia di quattro risultati utili consecutivi. lanazione.it
Promozione. Lo Jolo cerca il riscatto nella tana del Luco - E’ telegrafico Leonardo Pomponio, direttore sportivo dello Jolo, nell’indicare il bersaglio da centrare in... lanazione.it
La Fondazione Zucchelli Zucchelli rinnova la sua missione di sostegno e promozione dei giovani talenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, con il progetto espositivo "All of a sudden", a cura del collettivo P A R S E C, che si articola su due sedi nell’ambito - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.