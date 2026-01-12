Promozione Missione compiuta per lo Jolo Vince e torna al secondo posto

Lo Jolo conquista una vittoria importante sul campo di Montignoso, con il risultato di 2-1. La squadra, composta da Cuorvo, Marchio, Menichetti, Verdi, Melani, Torcasso, Rossi, Sforzi, Tomberli, Robi e Rozzi, torna al secondo posto in classifica. Un risultato che conferma la crescita e il buon rendimento della formazione, in vista delle prossime sfide del campionato.

Jolo 2 Montignoso 1 JOLO: Cuorvo, Marchio, Menichetti, Verdi, Melani, Torcasso, Rossi, Sforzi, Tomberli, Robi, Rozzi. A disp.:Giusti, Ferroni, Petrelli, Peschi, D’Agati, Medini, Borchi, Vannini, Lo Iacono. All.:Ambrosio. MONTIGNOSO: Tognoni, Giannantoni, Bologna, Del Padrone, De Angeli, Vannucci, Matrizi, Grasselli, Brio, Vignali, Landucci A disp.:Rustighi, Gorreri, Parma, Bonuccelli, Bertuccelli, Favret, Antonelli, Lorenzini. All.:Ricci. Arbitro: Lorenzo Norci di Arezzo. Reti: 49’ Rozzi, 59’ Rossi, 75’ Bonuccelli. "Una grande prestazione, di gruppo, nonostante le assenze. I ragazzi si sono rimboccati le maniche dimostrando grande spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

