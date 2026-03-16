Promozione Robi e Verdi galvanizzano lo Jolo Tre punti e playoff in cassaforte

Robi e Verdi sono stati decisivi nel match dello Jolo contro Ponte Buggianese, che si è concluso con un risultato di 2-0. I due giocatori hanno contribuito a portare tre punti fondamentali per la squadra, mettendo in sicurezza la qualificazione ai playoff. La partita ha visto in campo anche altri giocatori come Cuorvo, Melani e Menichetti, mentre le sostituzioni hanno coinvolto diversi elementi nel corso del secondo tempo.