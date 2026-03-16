Promozione Robi e Verdi galvanizzano lo Jolo Tre punti e playoff in cassaforte
Robi e Verdi sono stati decisivi nel match dello Jolo contro Ponte Buggianese, che si è concluso con un risultato di 2-0. I due giocatori hanno contribuito a portare tre punti fondamentali per la squadra, mettendo in sicurezza la qualificazione ai playoff. La partita ha visto in campo anche altri giocatori come Cuorvo, Melani e Menichetti, mentre le sostituzioni hanno coinvolto diversi elementi nel corso del secondo tempo.
Jolo 2 Ponte Buggianese 0 JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Sforzi (75’ Marchio) Verdi (80’ Madeo) Tomberli (70’ D’Agati) Robi, Vannini (80’ Lo Iacono). A disp.:Giusti, Peschi, Culò, Cartia, Borchi. All:Ambrosio. PONTE BUGGIANESE: Calu, Lici, Aiazzi, Zocco, Chelini, Palmese, Fruzzetti, Fanti, Rugiati, Viola, Rosati. A disp.: Matteucci, Iannello, Grasseschi, Sanzone, Russo, Musteqja, Fiumicino, Bellandi, Bandoni. All.:Falivena. Arbitro: Edoardo Bianchi di Lucca, coadiuvato da Thomas Jordan di Firenze e Alberto Giovanni Meoni di Viareggio. Reti: 27’ Robi (rig.), 42’ Verdi. Ieri al Fantaccini è arrivata la quindicesima vittoria in campionato per lo Jolo, nel 26° turno di Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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