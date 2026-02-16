La rete Wagner di Mosca ha avviato una campagna di reclutamento tra giovani europei, spinta dalla volontà di sabotare obiettivi strategici nel continente. Gli agenti russi cercano persone facilmente manipolabili o ricattabili, utilizzando social network come canale principale. Qui, i “costruttori di storie” della Wagner diffondono messaggi mirati per attirare i giovani, pronti a vendersi per poche monete. Un esempio concreto è stato scoperto in Italia, dove alcuni giovani sono stati avvicinati con offerte di lavoro o promesse di denaro facile.

Gli emissari della vecchia Wagner russa vogliono sabotare obiettivi di diversa natura nel territorio europeo, e lo fanno reclutando profili giovani, manipolabili o ricattabili, attraverso la loro rete di “affabulatori” attivi sui social network: un immenso bacino di risorse pronte a vendersi per poco agli agenti stranieri che agiscono sotto finta identità. Secondo funzionari dell' intelligence occidentale, reclutatori e propagandisti che in precedenza lavoravano per il Gruppo Wagner, comandato da Yevgeny Prigozhin, assassinato nell’agosto del 2023, dopo la repressione da parte dei servizi di sicurezza interna di Mosca, che hanno epurato i sovversivi della Wagner per ristabilire il controllo della compagnia militare privata di San Pietroburgo che è stata impiegata in operazioni paramilitari in Siria, Libia, Nord e Centro Africa, alcuni elementi fedeli e utili allo scopo sarebbero stati reintrodotti nel sistema, probabilmente a fianco del GRU, l’intelligence militare russa, per “ persuadere giovani dell'entroterra russo a combattere in Ucraina ” e ora “ reclutare europei economicamente vulnerabili per compiere violenze sul suolo Nato ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La nuova guerra ombra di Mosca: così la rete Wagner recluta giovani europei per sabotare la Nato

Mosca ha diffuso una campagna di propaganda basata sulle dichiarazioni di Cavo Dragone, che ha causato confusione tra l’opinione pubblica occidentale.

Le autorità ucraine hanno smantellato una rete di spionaggio proveniente dalla Bielorussia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.