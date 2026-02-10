Ex Centrale Enel di Pietrafitta la denuncia di Brilli | La Val Nestore è la valle delle promesse e del silicio

La ex centrale Enel di Pietrafitta diventa il simbolo di un territorio che promette molto, ma che ancora aspetta di vedere i risultati. Mauro Brilli, di Umbria Civica Piegaro, denuncia come la valle si stia trasformando in una “valle del silicio”, tra promesse e cantieri che ancora non decollano. La zona, nota come la “Silicon Valley umbra”, rischia di rimanere solo sulla carta, mentre le speranze di sviluppo si scontrano con i ritardi e le attese.

"Il progetto non è fallito, semplicemente non è mai iniziato. I lavori previsti tra fine 2024 e inizio 2025 non sono mai partiti" Da una “Silicon Valley umbra” a “valle del silicio”: è questo il destino della Val Nestore, uno dei territori con più dichiarazioni che cantieri reali?Mauro Brilli, Coordinatore di Umbria Civica Piegaro, è convinto che il passaggio ormai sia ufficiale a causa, a suo dire, "del proliferare di impianti fotovoltaici a terra che sollevano più di una preoccupazione". Ma Brilli, nella sua denuncia politica, ha ribattezzato la Val Nestore. nella valle dei progetti mai realizzati.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Arezzo, 13 gennaio 2026 – La centrale Enel di Santa Barbara, insieme all'area mineraria circostante, sarà utilizzata come campo di addestramento per i Vigili del Fuoco.

La vertenza della centrale Enel "Federico Secondo" di Brindisi ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le istituzioni locali.

