Iran le comunicazioni dei ministri Crosetto e Tajani in Parlamento | segui la diretta

In Aula alla Camera, i ministri Crosetto e Tajani hanno illustrato le posizioni del governo italiano sulla richiesta di aiuti provenienti dai Paesi del Golfo e sulla situazione in Medio Oriente. La discussione si svolge in tempo reale, con i rappresentanti del governo che rispondono alle domande dei parlamentari e forniscono aggiornamenti sulle recenti sviluppi nella regione. La diretta è disponibile per essere seguita in questa fase.

In diretta dall'Aula della Camera le Comunicazioni del Governo sulla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo e sulla situazione in medio oriente