Cultura e sociale bandi da 500mila euro della Fondazione Livorno | requisiti e come fare domanda

La Fondazione Livorno ha aperto due bandi da 500mila euro, destinati a progetti culturali e sociali. Chi vuole partecipare deve rispettare alcuni requisiti e seguire la procedura di domanda. La possibilità di ottenere finanziamenti è concreta, e molte associazioni stanno già preparando la domanda.

Fondazione Livorno ha pubblicato due bandi, per un valore complessivo di 500mila euro, confermando il proprio impegno sul territorio nella cultura e nel sociale. Per entrambi la procedura di richiesta di contributo inizia dall'accreditamento e la Fondazione fa sapere che la retepartenariato è considerata requisito necessario e imprescindibile per presentare richiesta di contributo. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, la partecipazione ad uno dei due bandi comporterà l'esclusione automatica dall'altro, pertanto tutti i soggetti interessati sono invitati a valutare attentamente dove inviare il proprio progetto.

