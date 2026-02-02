Un uomo è stato fermato due volte senza patente a Lucca. Alla fine, la polizia ha sequestrato il veicolo e gli ha comminato una multa che può arrivare fino a 30mila euro. L’uomo rischia anche di perdere il mezzo definitivamente.

Lucca. 2 febbraio 2026 - Veicolo sequestrato ai fini della confisca e multa compresa fra 5100 e 30mila euro. È questo il risultato di un controllo effettuato dagli agenti della Polizia di Lucca durante un servizio di perlustrazione del territorio avvenuto sabato 31 gennaio quando è stato fermato un uomo di 31 anni di origine peruviana. Dai confronti fra le banche dati è risultato che il guidatore non aveva mai conseguito una regolare patente di guida. Più approfonditi accertamenti hanno permesso poi di appurare che la persona controllata risultava già sanzionata nel maggio 2025 per la medesima violazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fermato due volte senza patente: rischia fino a 30mila euro di multa

Dopo due anni di guida senza aver effettuato la revisione, un uomo è stato fermato dalla polizia locale di Brugherio e multato con una cifra di 1900 euro.

Un incidente si è verificato quando un veicolo ha urtato il muro di una proprietà.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

