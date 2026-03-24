Cambio dell' ora da solare a legale | ma quando si devono spostare le lancette in avanti?

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, alle ore 2, le lancette dovranno essere spostate in avanti. Torna l'ora legale: un'ora di luce in più, ma un'ora di sonno in meno per i padovani I padovani perderanno un’ora di sonno, ma le giornate si allungheranno, avvicinandoci alla bella stagione: il buio arriverà più tardi e ci sarà un piccolo risparmio sulle bollette. Con l’arrivo della primavera torna infatti l’ora legale. A poco più di una settimana dall’equinozio di primavera, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle ore 2, le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora in avanti. L’ora legale è stata reintrodotta in Italia nel 1966, dopo una pausa di vent’anni tra il 1920 e il 1940, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici per l’illuminazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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