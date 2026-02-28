Giuseppe Calabrò dal sequestro Mazzotti agli ultras di Inter e Milan | così Dutturicchio è diventato il regista invisibile di San Siro

Giuseppe Calabrò, 76 anni di San Luca, è al centro di un’indagine che coinvolge il sequestro Mazzotti e gli ultras di Inter e Milan. Nonostante non abbia conseguito una laurea, possiede un libretto universitario e si è iscritto all’università. La sua figura viene descritta come quella di un

Un libretto universitario. Nessuna laurea. Giuseppe Calabrò, 76 anni, originario di San Luca (Calabria), all'università si è soltanto iscritto. Erano gli anni Settanta. Diventa matricola alla facoltà di Medicina di Torino ma non sarà mai dottore. Tanto è bastato a consegnargli un soprannome. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sequestro Cristina Mazzotti – Convalidato l’arresto di Giuseppe Calabrò per pericolo di fuga la gip: “È un invisibile della ‘ndrangheta”Giuseppe Calabrò è un “invisibile” della ‘ndrangheta, apparentemente “sembra una persona tranquilla, ma ha un valore criminale elevato.

Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, fermato Giuseppe Calabrò “u Dutturicchiu”La Squadra Mobile e la Dia, su delega della Dda di Milano, hanno fermato venerdì Giuseppe Calabrò, detto “u Dutturicchiu”, 76 anni, ritenendo...

Resta in carcere Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per l’omicidio Cristina Mazzotti: C’è pericolo di fugaComo, la Corte d’Assise ha confermato la custodia cautelare in carcere. Calabrò ha 76 anni. Il sequestro e la morte della ragazza appena 18enne risale al 1975 ... ilgiorno.it

Giuseppe Calabrò «'u Dutturicchiu», 76 anni, resta in carcere: «L'omicidio di Cristina Mazzotti fu il suo biglietto da visita per la 'ndrangheta»La Corte d'Assise di Como ha confermato la custodia cautelare in carcere per il boss, condannato all'ergastolo. Per i giudici la 18enne fu eliminata «fisicamente» per rafforzare una «reputazione crimi ... milano.corriere.it

In anni di attività a capo dell’ndrangheta lombarda, Giuseppe Calabrò è sempre rimasto "invisibile" e infatti non è mai stato condannato per associazione mafiosa. Questo fino al processo per il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti che si è chiuso questo fe - facebook.com facebook