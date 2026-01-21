Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, condivide riflessioni sul suo passato bianconero. In un’intervista, esprime il desiderio di tornare alla squadra e commenta alcuni attaccanti attuali come David, Openda e Yildiz. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla carriera e sulle prospettive future, nel rispetto della sua esperienza e della storia del club.

Fabrizio Ravanelli ha parlato a ruota libera del suo passato alla Juventus. Poi una battuta su David, Openda e Yildiz. Vediamo che cosa ha detto. Fabrizio Ravanelli ha concesso una lunga intervista a Tuttosport. Vediamo nello specifico di cosa ha parlato. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’ADDIO ALLA JUVE – « La verità è una soltanto: ho sbagliato tante, troppe scelte. A partire da quando ero giocatore: ancora mi pento di aver lasciato la Juventus. È stato l’errore più grande della mia vita, a maggior ragione perché in questa città vivevamo benissimo. Ragionai con la pancia allora, senza pensare. Non lo rifarei mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravanelli a ruota libera: «Mi pento di aver lasciato la Juve, ci tornerei subito per fare questo. Su David, Openda e Yildiz vi dico questo»

Bergomi a ruota libera: «Vi dico tutto. L’Inter mi ha tolto questo»Beppe Bergomi ha condiviso riflessioni aperte sulla sua esperienza con l’Inter, parlando di alcuni aspetti del suo passato legati alla società.

Conferenza stampa Falcone post Juve Lecce: «Ho tirato su la squadra col rigore parato altrimenti ci avrebbe tagliato le gambe. Vi svelo questo su Yildiz e David»Durante la conferenza stampa post partita tra Juve e Lecce, Falcone ha commentato l’importanza del rigore parato, rivelando come abbia contribuito a sostenere la squadra in un momento difficile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Da Noi... a ruota libera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 18 gennaio!Oggi su Rai 1 Francesca Fialdini ospita Sergio Friscia, Mietta, Edoardo Leo e una giovane atleta non vedente che sfida gli stereotipi. serial.everyeye.it

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier apre Sanremo 2026 con i big storici (e un grande lutto)Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 18 gennaio, dei programmi di Rai 1. Mara Venier dà il via al dibattito su Sanremo, ma ospita pure Serena Autieri e il figlio della Loren; Francesca Fialdini ap ... libero.it