Inter Arsenal Chivu prepara il big match di Champions League | un calciatore nerazzurro torna a disposizione

Chivu si riporta a disposizione per il prossimo impegno di Champions League tra Inter e Arsenal. Dopo un periodo di recupero, il calciatore nerazzurro si sta preparando con il resto della squadra ad affrontare una partita fondamentale nel torneo europeo, che si terrà tra pochi giorni. La concentrazione dell’Inter è rivolta a questa sfida, che rappresenta un momento importante per la stagione del club.

Inter News 24 Inter Arsenal, i nerazzurri sono tornati immediatamente sul campo di Appiano Gentile per preparare il delicato scontro europeo con i Gunners. Il successo ottenuto contro l' Udinese è già un ricordo da archiviare per la squadra meneghina. Non c'è spazio per i festeggiamenti nel calendario serrato della formazione guidata da Cristian Chivu. La concentrazione della Beneamata è ora interamente rivolta alla prestigiosa serata di martedì, quando le luci di San Siro si accenderanno per il ritorno della massima competizione continentale. A Milano è atteso l'Arsenal, attuale capolista della Premier League e compagine nota per il suo calcio rapido e moderno. Sarà l'arbitro portoghese João Pinheiro ad arbitrare Inter-Arsenal per la settima giornata di Champions League (martedì prossimo ore 21 a San Siro). Arsenal ancora imbattuto in Champions. L'Inter ultima squadra a infliggere la sconfitta ai Gunners.

