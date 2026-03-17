Calciomercato Juve per il centrocampo si pensa ad Ismael Koné del Sassuolo

Sul fronte del calciomercato della Juventus, si sta considerando Ismael Koné del Sassuolo come possibile rinforzo per il centrocampo. La società bianconera sta pianificando le mosse per la prossima sessione estiva, mentre si discute anche del rinnovo del contratto di Luciano Spalletti, che sarà alla guida della squadra. Le trattative sono in fase iniziale e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Nel piano di rinascita juventina che comincerà necessariamente con il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, si cominciano anche a gettare le basi del mercato estivo. Tanti i nomi monitorati dai vertici della società: da un portiere su cui fare affidamento al posto di un sempre più marginale Di Gregorio, fino ad un attaccante che possa sopperire alle mancanze attuali ed allo stesso tempo adeguarsi alle esigenze del suo allenatore. Anche il centrocampo necessita però di nuovi innesti, uno dei quali potrebbe arrivare dall’Italia, in una delle squadre con cui la Juventus sembra avere un asse decisamente caldo. Opportunità Ismael Koné: fisicità e senso del gol per apportare cambi al centrocampo juventino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juve, per il centrocampo si pensa ad Ismael Koné del Sassuolo Articoli correlati Leggi anche: Inter, non solo Muharemovic: è Ismael Koné il vero obiettivo in casa Sassuolo Calciomercato Genoa: in attesa del via libera per Baldanzi, il Grifone pensa anche ad un nuovo obiettivo a centrocampo!Il mercato del Genoa entra nella fase più calda con due operazioni che potrebbero ridefinire l’assetto tattico della squadra. Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Juve Temi più discussi: ?? Juve: 6 nomi per crescere, partendo dai 57 milioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez; Juve, Senesi è il difensore che manca a Spalletti. E il suo ingaggio può indirizzare il mercato; Juve, Jonathan David in bilico: possibile cessione senza miracoli di fine stagione. Spunta il Marsiglia; Da Saputo a Carnevali, ora piomba la Juve: l'ultima idea da 30 milioni per Spalletti. Juve, tentativo per Konè? Il Sassuolo chiede 30 milioni di euroIsmael Konè, centrocampista classe 2002 del Sassuolo e della nazionale canadese, sarebbe tra gli obiettivi della Juventus per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione: stando ... tuttojuve.com Calciomercato Juve e Roma: clausola choc per il nuovo attaccanteAnche nella partita di ieri contro il Como, la Roma è stata penalizzata da un clamoroso errore arbitrale, ma la prestazione in riva al Lago ha messo ancora una volta in mostra le lacune di una rosa co ... asromalive.it Pubalgia e zero bonus: il talento di Zhegrova è ancora un mistero, ma contro il Sassuolo non può più sbagliare. #Zhegrova #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook Calciomercato #Juve live Le notizie di giornata x.com