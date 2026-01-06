Mercato Napoli accelerata per il top player | Manna tenta il colpaccio a centrocampo

Il Napoli, dopo la recente vittoria contro la Lazio, si prepara a rafforzare il centrocampo in vista delle prossime gare. Con alcune assenze importanti, la società sta valutando possibili interventi per consolidare la squadra e mantenere il ritmo in campionato. L’attenzione si concentra sull’acquisto di un top player, nel tentativo di migliorare la rosa e garantire maggiore stabilità alla mediana.

Archiviata l'ottima vittoria contro la Lazio, il Napoli si concentra anche sul calciomercato. La zona di campo da ritoccare è sicuramente il centrocampo, viste le tante e lunghe defezioni. Il direttore sportivo Giovanni Manna, difatti, guarda con attenzione in Bundesliga: pronto l'assalto per Leon Goretzka. Mercato Napoli, Goretzka nel mirino: il piano del club azzurro. Emergenza a metà campo per il Napoli. Tanti, anzi troppi gli infortuni che hanno colpito la squadra di Antonio Conte in quella zona di campo. Dal lungo infortunio che ha fermato Kevin De Bruyne, all'operazione di Billy Gilmour: l'uomo mercato azzurro è alla ricerca di un nuovo centrocampista.

