Da Maignan a Lewandowski | la Top 11 dei giocatori in scadenza a giugno

Ecco la nostra analisi sulla Top 11 dei calciatori in scadenza a giugno, da Maignan a Lewandowski. Include anche alcuni potenziali affari a zero, come Rudiger, Goretzka e Icardi. Ricordiamo che, secondo l’articolo 95bis delle NOIF, dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e club, facilitando così le operazioni di mercato.

Da Rudiger e Goretzka e Icardi: la nostra formazione dei potenziali affari a zero Partiamo citando il Comma 2 dell’articolo 95bis delle NOIF: “ A partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso”. Traduzione: da oggi, 1° gennaio 2026, i calciatori in scadenza di contratto a giugno possono accordarsi e firmare un pre-contratto con un altro club. Da Maignan a Lewandowski: la Top 11 dei giocatori in scadenza – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

