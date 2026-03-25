Calciomercato Milan la dirigenza punta gli occhi in Belgio | ecco il rinforzo!

Il Milan sta monitorando alcuni giocatori in Belgio in vista della prossima stagione. La dirigenza ha avviato trattative per rafforzare la rosa, con alcuni profili considerati prioritari. La società sta valutando diverse opzioni per completare il reparto offensivo e quello difensivo, con incontri programmati e offerte sul tavolo. La sessione di calciomercato rimane aperta fino alla fine del mese.

I rossoneri di Massimiliano Allegri stanno portando a termine la propria stagione. Dopo un'annata senza coppe europee, il diavolo punta a centrare la qualificazione in Champions League. Proprio in quest'ottica, la dirigenza rossonera vorrebbe apportare delle piccole modifiche alla rosa, rinforzandola ulteriormente. Nonostante la difesa sia migliorata notevolmente sotto la guida di Massimiliano Allegri (basti pensare che il muro difensivo del diavolo è il secondo più forte del campionato), qualche intervento verrà chiaramente fatto. Sul taccuino di Igli Tare, si sa, è finito Mario Gila, centrale della Lazio, che sembrerebbe essere il favorito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, la dirigenza punta gli occhi in Belgio: ecco il rinforzo! Articoli correlati Calciomercato, il Milan punta gli occhi in Bundesliga. Chi è Kabak?Mancano ancora diversi mesi alla prossima sessione estiva di calciomercato, ma il Milan è già al lavoro. Leggi anche: Calciomercato Milan, vertice tra Allegri e dirigenza: ecco tutte le basi per il futuro CALCIOMERCATO MILAN, DAL PORTIERE ALLA PUNTA: ECCO I PRIMI NOMI! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Milan Temi più discussi: Calciomercato Milan, il vertice fissa la strategia: altri Rabiot e un bomber da 20 gol, i nomi sul tavolo; Serie A – Calciomercato Milan: trattative live per Gerard Martín; Milan, Allegri ha chiesto 4 colpi top: tutti gli obiettivi; Calciomercato Milan, pronti all'offerta per Goretzka. Calciomercato Milan, Allegri fa la lista della spesa: tutti i nomi fatti dal tecnico livornese alla dirigenza per l’estateIl calciomercato Milan ha già iniziato a tracciare le linee guida per la prossima estate, con l'obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa capace ... news-sports.it Pagina 0 | Calciomercato Milan, il vertice fissa la strategia: altri Rabiot e un bomber da 20 gol, i nomi sul tavoloPrimo incontro operativo tra i dirigenti e Allegri sul futuro: non solo giovani, ma anche gente che alzi il livello. La riunione utile pure per tirare una linea dopo le ultime incomprensioni ... tuttosport.com Calciomercato #Milan, @OAccomando91: " #Leao non è più incedibile. Rinnovo di #Modric prima richiesta di #Allegri" #SempreMilan #SerieA x.com Calciomercato Milan, l'attacco in estate potrebbe subire qualche cambiamento. ecco che spunta un nuovo nome dalla Premier... scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook