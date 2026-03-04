Calciomercato il Milan punta gli occhi in Bundesliga Chi è Kabak?

Il Milan sta monitorando la Bundesliga in vista della prossima sessione di calciomercato, con particolare attenzione a un difensore turco. Si tratta di Kabak, giocatore attualmente in forza a un club tedesco, che potrebbe essere tra i rinforzi richiesti dalla società rossonera per rinforzare la rosa. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali in merito.

Mancano ancora diversi mesi alla prossima sessione estiva di calciomercato, ma il Milan è già al lavoro. Secondo quanto riferito alcuni giorni fa dal portale tedesco Fussballdaten, il club rossonero avrebbe puntato gli occhi in Germania: finito nel mirino Ozak Kabak, centrale turco classe 2000 dell'Hoffenheim. Il calciatore si svincolerà a fine stagione e rappresenterebbe un colpo a parametro zero. Il contratto del centrale turco con l’Hoffenheim è in scadenza e, salvo rinnovi clamorosi, il centrale porta scegliere la sua prossima destinazione. Il Milan è sempre molto attento ai giovani e fa arrivare il giovane a parametro zero consentirebbe al diavolo di investire maggiori risorse in altri reparti come, ad esempio, l'attacco, grande rebus dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

