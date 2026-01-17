Maignan Milan: manca ancora un dettaglio da definire prima di completare il rinnovo contrattuale del portiere francese. La dirigenza rossonera lavora per risolvere l’ultimo aspetto prima di ufficializzare l’accordo. La situazione attuale evidenzia un passo importante verso la conferma del giocatore, considerato elemento chiave per il progetto tecnico del Milan. Restano da chiarire alcuni aspetti finali, ma l’intenzione di proseguire insieme è consolidata.

Il futuro della porta rossonera è la priorità assoluta a Casa Milan. In questi giorni frenetici di mercato, l’attenzione della dirigenza non è rivolta solo ai possibili innesti, ma soprattutto alla blindatura dei propri campioni. Al centro della scena c’è Mike Maignan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Una situazione che impone tempi stretti per evitare spiacevoli sorprese. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa è più viva che mai. Il titolo “Maignan, la trattativa prosegue. Da sciogliere il nodo commissioni” fotografa perfettamente lo stato dell’arte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Maignan Milan: c’è solo un ultimo nodo da sciogliere prima della firma sul rinnovo. Qual è la situazione aggiornata per il suo futuro

Leggi anche: Rinnovo Maignan, ci siamo: il Milan deve ‘soltanto’ sciogliere l’ultimo, importante nodo

Leggi anche: Milan, Deschamps sul rinnovo di Maignan: “Sistemare la situazione prima del Mondiale è…”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato Milan Maignan vicino al rinnovo ma c’è un ostacolo | ecco cosa manca | PM NEWS; Maignan Milan ormai ci siamo per il rinnovo! C’è una cosa che ha convinto il portiere a restare; Milan e Maignan vicini al rinnovo ma c’è un problema da risolvere.

Milan, è tornato il vero Maignan: parate decisive e rinnovo vicino fino al 2031, niente Juve - Milan, è tornato il vero Maignan: parate decisive e rinnovo vicino fino al 2031 Il vero Mike Maignan è tornato. tuttojuve.com